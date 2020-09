Czego słuchają w szatni? Czemu… budują szatnie? Jak oceniają swoje dotychczasowe, pierwsze w historii klubu granie w klasie okręgowej? Dziś w Piłkarskiej Zielonej Górze TKKF Chynowianka-Francepol Zielona Góra.

Gośćmi byli grający prezes Piotr Turzański i trener Paweł Maliszewski. W ośmiu dotychczasowych meczach Chynowianka uzyskała 7 punktów. Beniaminek wygrał 2 mecze, 1 zremisował i 5 przegrał. W sobotę na stadionie UZ przy ul. Wyspiańskiego zmierzy się o 16:00 ze Sprotavią Szprotawa.

W programie sporo mówiliśmy o infrastrukturze. Zespół gra na stadionie uniwersyteckim, trenuje w różnych miejscach, a wszystko to przez remont obiektu w Chynowie. Na domową płytę Chynowianka wróci dopiero w rundzie wiosennej i to raczej pod jej koniec. W pracach budowlanych nabyła doświadczenia i obecnie… stawia polowe szatnie na jutrzejszy mecz.

Jakie cele w tym roku stawiają sobie w drużynie?

Podstawowy cel? Utrzymanie. Najpierw utrzymanie, a potem ruszymy ku przebudowie. Kilku zawodników ma już bliżej do końca przygody piłkarskiej, ja też do takich zawodników należę. Zastrzyk młodości będzie potrzebny. To melodia niedalekiej przyszłości. Podstawowy cel to pozostanie w okręgówce.