Macie pytania do władz uczelni i nie wstydzicie się ich zadać? Od niedawna możecie to zrobić za pośrednictwem Facebooka oraz Instagrama UZ w pierwszy piątek każdego miesiąca. Na Wasze pytania odpowiada profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich na naszej uczelni.

O szczegółach projektu opowiada Małgorzata Ratajczak – Gulba, szefowa biura promocji naszej uczelni.

To bardzo ciekawa inicjatywa i też coraz ciekawsze pytania się pojawiają. I co istotne – pytania się nie powtarzają. A zadawać je mogą zarówno studenci, jak i pracownicy naszej uczelni.

Najbliższa okazja do zadania pytania prof. Literskiej już 13 stycznia. I co ważne – pytania mogą dotyczyć każdej tematyki, byleby była ona związana z naszą uczelnią.