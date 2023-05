– Nie wejdziemy w koalicję ani z PiS-em, ani Platformą. My chcemy ich od władzy odsunąć – mówił w dzisiejszej Rozmowie na 96 FM Krystian Kamiński z Konfederacji.

Parlamentarzysta w Radiu Index krytykował nowe pomysły partii rządzącej. Przypomnijmy, prezes PiS Jarosław Kaczyński w miniony weekend obiecał – w przypadku wygranych wyborów – m.in. podniesienie świadczenia z 500plus do 800plus.

Co to oznacza? Wysoka inflacja, dodruk pieniądza, zwiększenie deficytu. To oznacza, że przyszłe pokolenia będą to spłacać. Dzisiaj ten program to ok. 40 mld zł. Zwiększenie daje ok. 70 mld zł. Nasz budżet to niecałe 700 mld zł, czyli 10 proc. budżetu poszłoby na finansowanie jednego programu społecznego. Oznaczałoby to zwiększenie zadłużenia. Rok temu sama obsługa długu to było 26 mld zł, w tym roku to już 66 mld zł.