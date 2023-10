Czy radni prezydenckiego klubu „Zielona Razem” promują się przy akcjach i inicjatywach organizowanych przez Urząd Miasta? W przestrzeni publicznej taki temat się pojawia i również powrócił przy okazji sobotniego rozdawania dyń przez magistrat i Zakład Gospodarki Komunalnej.

Oprócz władz miasta na parkingu przy urzędzie pojawili się również zielonogórscy radni „Zielonej Razem”. Czy to pomoc mieszkańcom czy promocja wizerunku medialnego? Pytaliśmy dziś o to Filipa Czeszyka, radnego z prezydenckiego klubu.

Angażujemy się w różne akcje i chętnie to robimy. Nie wiem, czy to jest kwestia popularności czy kwestia bycia blisko ludzi? Ja to tak interpretuję, pomagam, bo trzeba to robić fizycznie przy okazji rozdawania dyń. Ktoś to musi robić, bo trzeba pomagać.