Ruch Szymona Hołowni „Polska 2050” i Polskie Stronnictwo Ludowe razem do wyborów? Jest takie dość duże prawdopodobieństwo. Dziś o przyszłości ruchu w kontekście zbliżających się wyborów rozmawialiśmy z Tomaszem Siemińskim członkiem zarządu regionu lubuskiego.

Nasz gość stwierdził, ze koalicja z PSL-em jest możliwa również na gruncie lokalnym.

Takie rozważania są i nie ma co tego ukrywać. Sprawa jest oczywista, to kwestia umów i kompromisu. Być może do takiej koalicji dojdzie, ale nie jest to potwierdzone. Wciąż prowadzimy badania, który ten układ analizują i diagnozują.