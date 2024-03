Koalicja Obywatelska w Zielonej Górze gotowa na wybory. W czwartek zarejestrowani zostali kandydaci do rady miasta. A wśród nich zarówno osoby już od lat działający pod szyldem tej formacji, jak i zupełnie nowe nazwiska. Są aktywiści, przedsiębiorcy, urzędnicy.

Do tego głośny transfer – bo na start z list KO zdecydował się Radosław Brodzik. Do niedawna – działacz Lewicy.

Listy KO otworzyły się na ludzi o lewicowych poglądach. Łączy nas jedno – Chęć zmiany tego miasta. Żłobki, przedszkola, stawianie na sportu – to wszystko spaja się w całość i przekonało mnie do kandydowania z KO.

Wśród nowych nazwisk – Sebastian Szymkowiak. Zbieżność nieprzypadkowa – jest to syn obecnej radnej miejskiej, Eleonory Szymkowiak. Na start do ratusza zdecydował się jednak z zupełnie innej listy. Na jakich kwestiach chciałby się skupić?

Bezpieczeństwo śródmieścia. Często dochodzi tutaj do aktów wandalizmu, chciałbym to poprawić. Koordynację służb pilnujących porządku. Do tego pomoc osobom potrzebującym.