Miało być 10,5 procenta, a będzie dużo więcej. Mowa o podwyżkach za ogrzewanie. Jesienne zapowiedzi władz miasta i przedstawicieli elektrociepłowni mówiły, że więcej nie zapłacimy. Tymczasem okazuje się, że rachunki powędrują mocno w górę.

Do tematu odniósł się w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki. – Podziękować trzeba pani minister klimatu i środowiska Annie Moskwie – stwierdził włodarz Zielonej Góry.

Ja też nie odpowiadam za ceny gazu, prądu, paliwa. Część osób pewnie chciałoby, żebym miał na to wpływ, ale to niestety ja ustalam te ceny. Trzeba podziękować pani minister i rządowi, bo to jest dodatkowa podwyżka.