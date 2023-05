Jak przedstawiana w polskich mediach jest wojna w Ukrainie? Jaki jest wizerunek medialny Beaty Szydło? A jakie emocje budzi Zlatan Ibrahimović? To tylko niektóre z pytań, na które będą odpowiadać studenci, absolwenci i doktoranci podczas Majówki Medialnej.

Wydarzenie już po raz drugi odbędzie się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Organizatorem jest Dziennikarskie Koło Naukowe Faktor. Skąd pomysł? O tym mówi prof. Magdalena Steciąg, opiekun naukowy wydarzenia.

Co roku powstają ciekawe prace dyplomowe. Studenci realizują swoje tematy, swoje pasje, a nie tematy przez kogoś narzucone. Stwierdziliśmy, że może warto się pokazać.

W planie jest dziewięć wystąpień. Jedno z nich przygotowuje nasza redakcyjna koleżanka i studentka trzeciego roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim Joanna Nawlicka.

To są prace i tematy, które bardzo nas interesują. Ja w tamtym roku przedstawiałam felietony Marcina Prokopa. W tym roku pochylę się nad tematem wojny w Ukrainie, jak on jest przedstawiany w mediach w Polsce. To przyjemna i ciekawa propozycja, bo możemy w bliskim gronie zaliczyć pierwszy występ naukowy.