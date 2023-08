Do wyborów parlamentarnych pozostało półtora miesiąca. Partie polityczne zbierają podpisy, to niezbędny obowiązek, by móc ubiegać się o mandat posła lub senatora.

Akcję zbierania podpisów zakończyła lubuska Platforma Obywatelska. Z jakimi wynikami? O tym mówi przewodniczący lubuskich struktur PO Waldemar Sługocki.

Kończymy akcję zbierania podpisów dla listy w okręgu numer 8. Listę planujemy zarejestrować. Na tę porę zebraliśmy 8146 podpisów, przypomnę, że ta liczbą niezbędna do rejestracji wynosi pięć tysięcy.

Przedstawiciele lubuskiej Platformy Obywatelskiej podkreślali podczas konferencji prasowej, że rozmowy z mieszkańcami regionu były trudne, ale konstruktywne. – A Polacy oczekują zmian – uważa posłanka Katarzyna Osos.

Widzimy, że ludzie chcą zmiany i że mają poczucie bezpieczeństwa. Ludzie się pytają, czy możemy czuć się bezpieczni, gdy latają białoruskie helikoptery lub spadają rakiety lub wtedy, gdy szaleje drożyzna.

Wybory parlamentarne zaplanowano na 15 października.