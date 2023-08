Co chcielibyście napisać o sobie lub o Zielonej Górze przyszłym pokoleniom? Nadarza się okazja nie tylko do refleksji, ale i do przelania myśli na papier.

Powodem winiarka Emma. Rzeźba zostanie odsłonięta w kolejny piątek, 25 sierpnia o 17:00. O pomyśle stworzenia kapsuły czasu mówi jej inicjator Tomasz Czyżniewski.

Po pierwsze chcemy podziękować tym zielonogórzanom, którzy głosowali za Emmą w budżecie obywatelskim i oni pisząc do Emmy utrwalają swoje imiona, nazwiska, że brali w tym udział. Kapsuła zostanie wmurowana we wrześniu na zakończenie obchodów jubileuszu miasta. Przyjmujemy życzenia od wszystkich, nie określamy ram, co ma tam być. Prosimy tylko, żeby nie zajmować się polityką, bo Emmy to nie interesuje.

Listy do Emmy można pisać m.in. na adres mailowy: listydoemmy@gmail.com. Można będzie także dokonać wpisu przy okazji otwarcia.

W czasie otwarcia obędzie się spacer organizowany przez Fundację Tłocznia. I dodatkowym rarytasem będzie reprint przedwojennej Emmy. Liczę, że część z tych, którzy zostaną tę pocztówkę zaraz napiszą do Emmy. My to przyjmiemy, zeskanujemy i może za 100 lat, ktoś będzie remontował ten pomnik, wówczas wyjmie tę kapsułę. My oczywiście ją solidnie zabezpieczymy.

Emma już stoi przy rondzie Romana Dmowskiego, na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Chrobrego. Rzeźbę wykonał Artur Wochniak.