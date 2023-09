Niedawno zyskali sponsora tytularnego, a w trzecim sezonie pracy trenerskiej Szymona Czarnego chcą cieszyć się z awansu do klasy okręgowej. Mazel Sparta Łężyca sezon zaczęła od dwóch zwycięstw.

W grupie II A-klasowych zmagań Spartanie najpierw wygrali na wyjeździe z Avią Siedlnica 4:0, a następnie u siebie pokonali Odrę Klenica 2:1. Teraz poprzeczka powędruje jeszcze wyżej. W niedzielę w Starym Kisielinie dojdzie do derbów z Drzonkowianką. Mówi Robert Kornalewicz, grający wiceprezes Sparty.

W programie Piłkarska Zielona Góra przedstawiciele klubu z Łężycy nie ukrywają, że walczą o awans.

Jeżeli jesteśmy w A klasie, to musimy dążyć do okręgówki. To niezmienny cel. Na przestrzeni tych dwóch ostatnich sezonów, które tu spędziłem uważam, że wielu zawodników się rozwinęło. Groźne będą na pewno rezerwy Nowej Soli i Nietkowa. Uważam, że te zespoły będą wiodły prym. My chcemy “na doczepkę” rywalizować.