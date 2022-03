Jak już wcześniej informowaliśmy – obywatele Ukrainy mają zapewnioną taką samą opiekę medyczną jak Polacy. Jest to zgodne z rządową ustawą z dnia 12 marca. Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy od 24 lutego uciekają do naszego kraju przed wojną.

Dokładniej – mowa o takich świadczeniach jak lekarz rodzinny lub hospitalizacja w szpitalu. Mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w lubuskiem.

Opieka medyczna jest natychmiastowo zapewniona, jeśli stan pacjenta na to wskazuje. Również zapewniona jest opieka dla pacjentów onkologicznych, którzy musieli przerwać leczenie w Ukrainie. Taka osoba, która potrzebuje kontynuacji terapii, musi tylko zadzwonić na bezpłatną infolinię. Jest ona całodobowa i obsługują ją osoby władające językiem ukraińskim.

Joanna Branicka przypomina także, że obywatele Ukrainy na takich samych zasadach jak Polacy mogą wykonywać testy na covid – 19, przyjmować szczepionki przeciwko koronawirusowi, a dzieci są objęte programem szczepień ochronnych.