To będzie derbowa piłkarska sobota! O 16:00 na stadionie przy Sulechowskiej Lechia Zielona Góra zagra z Odrą Skrzynie Zając Bytom Odrzański w III lidze.

Dziś w „Piłkarskiej Zielonej Górze” gościliśmy Piotr Michalewicza, prezesa beniaminka III ligi. Zapytaliśmy, kto jest faworytem lubuskich derbów?

Określiłbym to mianem pojedynku Dawida z Goliatem. My jesteśmy Dawidem. Goliat jest po zielonej stronie. Lechia ma wszystkie argumenty, by powiedzieć, że jest faworytem. Już teraz to powinien być coroczny kandydat do awansu. Presja też jest większa po stronie Lechii. Oni muszą, my możemy.