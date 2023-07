Wakacje to okres, kiedy mamy więcej czasu także na nadrabianie zaległości książkowych. Wzrost czytelników odnotowuje w tym czasie również zielonogórska biblioteka Norwida.

Sporym zainteresowaniem cieszą się regały z książkami zarówno dla starszych, jak i młodszych czytelników, o czym mówi Marzena Wańtuch-Elińska z zielonogórskiej książnicy.

Jak się okres wakacyjny zaczyna, to jest duży szturm na biblioteki. Młodzież oddaje lektury i książki potrzebne do szkoły, a teraz wypożycza coś, na co ma czas. Często wracamy do literatury, którą już czytaliśmy.