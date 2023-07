Pociągi, autobusy, tramwaje – zdjęcia wszystkich tych środków komunikacji publicznej można znaleźć na instagramowym profilu Nowosolskiego spottera, czyli Michała Kołaczkiewicza. Transport publiczny interesował go już od dziecka. Wszystko zaczęło się od wycieczek na paradę parowozów w Wolsztynie. Za aparat Michał sięgnął nieco później, kiedy zaczął jeździć do dziewczyny do Poznania.

Na fotografiach Kołaczkiewicza można zobaczyć pojazdy niemal z całego kraju. Zdjęcia transportu publicznego robił już między innymi w Nowej Soli, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Gorzowie. Są też fotografie warszawskiego metra.

Jak w takim razie takie fotografie się robi?

Zdjęcia Nowosolskiego Spottera znajdziecie na instragramowym profilu o tej samej nazwie.