Cały czas trwa rekrutacja do policji, także tej zielonogórskiej. Całoroczny nabór to nie przypadek – ruch kadrowy w policji odbywa się bez przerwy. Część mundurowych przechodzi na emerytury, pozostali są czasem przenoszeni do innych jednostek lub muszą zrezygnować ze służby ze względów zdrowotnych.

I tutaj potrzebni są nowi funkcjonariusze. Żeby stać się policjantem, należy jednak spełnić kilka podstawowych wymogów. Bardzo ważne jest chociażby zdanie testu sprawności fizycznej. Tutaj jednak można poćwiczyć, bo w każdą środę w hali przy ulicy Urszuli 22 odbywają się ćwiczenia i można dla próby pokonać tor przeszkód. Mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze.

Zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chciałyby się sprawdzić. Na miejscu jest zawsze nasz instruktor, który podpowie co i jak zrobić, w jak najlepszym czasie. Jak oszczędzać swoje siły. Jest ogromne zainteresowanie tymi zajęciami.

Swoich sił na torze można spróbować w każdą środę pomiędzy 12 a 14.