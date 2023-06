Mateusz Baranowski i Antoni Kowalski Drużynowymi Mistrzami Europy, a Marcin Nitschke w duecie z Tomaszem Skalskim na najniższym stopniu podium. Polscy snookerzyści mocno zaakcentowali swoją obecność Bułgarii, skąd przywieźli – jako reprezentacja – osiem medali mistrzostw Starego Kontynentu.

Nitschke zdobył dwa, oprócz brązu w drużynie był jeszcze trzeci indywidualnie w odmianie snookera shoot-out. Który medal smakuje bardziej?

A mecz o złoto w drużynie? Miał swoją dramaturgię. Baranowski z Kowalskim byli o krok od porażki z reprezentacją Izraela.

Jakie plany teraz? Najbliższe to turniej Polskiej Ligi Snookera TOP16, ale w perspektywie jest też otwarcie dużej snookerowej akademii w Zielonej Górze. Miałoby się to stać w przyszłym roku.

I cel tej akademii to kształcenie dzieci i młodzieży, w sumie chcemy przeszkolić ok. 1200 dzieci. Mamy deklarację szefa europejskiej federacji Maxima Cassisa, że w Zielonej Górze zorganizujemy eliminacje do mistrzostw świata Q Tour mistrzostwa Europy. Będziemy sprowadzać światowego i europejskiego snookera do naszego miasta.