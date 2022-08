Już za parę dni rozpoczęcie roku szkolnego. Właśnie z tego powodu Centrum Pomocy „Warto Jest Pomagać” przygotowało 100 wyprawek szkolnych dla zielonogórskich dzieci z rodzin wielodzietnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Aż stu z najmłodszych zielonogórzan w wieku szkolnym otrzymało wyprawki szkolne w ramach akcji „Wyprawka” organizowanej już po raz kolejny przez stowarzyszenie „Warto Jest Pomagać” we współpracy z zielonogórskim MOPS-em. Więcej o tym przedsięwzięciu mówi prezes stowarzyszenia – Grzegorz Hryniewicz:

„Akcja „Wyprawka Szkolna” to już jest akcja, którą organizuje stowarzyszenie „Warto Jest Pomagać” od ponad 10 czy 12 lat. Tradycyjnie pod koniec sierpnia przygotowujemy 100 wyprawek szkolnych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wybierają osoby, zielonogórzan w trudnej sytuacji materialnej i dla dzieci my przygotowujemy takie wyprawki szkolne, oni otrzymują skierowanie i trafiają tutaj do nas, do Centrum Pomocy „Warto Jest Pomagać”, gdzie właśnie wydajemy wyprawki szkolne.”

Dzieci otrzymały najpotrzebniejsze rzeczy, które pozwolą im rozpocząć rok szkolny. Co dokładnie znalazły w workach z wyprawkami?

„W takich wyprawkach szkolnych znajdują się tak naprawdę najbardziej potrzebne rzeczy. Wszystkie oprócz podręczników i książek, czyli zeszyty, blok rysunkowy, blok techniczny, wycinanki, kleje, farbki plakatowe, farbki akrylowe. Wszystko to, co jest potrzebne tak naprawdę, aby rozpocząć 1 września naukę w naszych zielonogórskich szkołach.”

Sam worek, w którym znalazła się wyprawka, nie zastąpi co prawda plecaka, ale sprawdzi się jako worek na strój czy obuwie.

Dzięki akcji „Wyprawka” dzieci są już gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego, które zbliża się wielkimi krokami.

Materiał przygotowała: Joanna Nawlicka