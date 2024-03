Dlaczego społeczniczka Zofia Szozda zdecydowała się na udział w wyborach i to z listy Koalicji Obywatelskiej? I to na dodatek z szóstego miejsca? Tym bardziej, że jak sama mówi – miała propozycję startu z list innej formacji i to na zdecydowanie wyższym miejscu.

Dlaczego zatem szóstka i KO?

Dla mnie ważne jest to, kto jest też na liście. Jakie dana formacja ma poglądy na temat aborcji. Czy są wyraziste liderki.

Wybory samorządowe za nieco ponad tydzień. Polacy pójdą do urn w niedzielę 7 kwietnia.