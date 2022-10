Powracamy do wczorajszego protestu mieszkańców ulic Ludowej, Harcerskiej, Obywatelskiej i Batorego podczas wczorajszej sesji Rady Miasta.

Przypomnijmy, miasto w porozumieniu z jednym z deweloperów, chce postawić na terenie tzw. „Smoczego Parku” bloki mieszkalne. Na to nie zgadzają się mieszkańcy, którzy chcą, aby magistrat pozostawić teren zielony. My o komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Tomasza Nesterowicza. Radny „Nowej Lewicy” twierdzi, że mieszkańcy mają prawo czuć się przez miasto oszukani.

Nie wystarczy wsłuchać się w głos, tylko trzeba wyciągnąć wnioski. Konsultacje polegają na tym, że podjęto decyzję, że parku nie będzie, a mieszkańcy przyszli tylko wyrazić swój żal, że zostali – jak to określili oszukani. Konsultacje to jest kwiatek do kożucha, żeby odklepać, że jednak rozmawialiśmy.

