Przed nim pierwszy sezon w gronie seniorów i drugi w Enei Falubazie. W poprzednim zaskarbił sobie grono kibiców, którzy doceniali jego pracowitość i solidne wsparcie z formacji juniorskiej.

Michał Curzytek pozostał w Zielonej Górze, choć głównie szykowany jest do startów w zawodach PGE Ekstraligi U-24.

Środa to ostatni dzień “60 godzin z Falubazem”. Żużlowcy są już w drodze do Świnoujścia, gdzie na zgrupowaniu będą przebywać do soboty.