Sezon na kleszcze trwa. Przypomnijmy – są to maleńkie pajęczaki, żyjące głównie w lasach liściastych i mieszanych oraz na obszarach trawiastych. Kleszcze możemy też spotkać w paprociach, a nawet na terenach … zieleni miejskiej. Mówi się nawet, że choroby odkleszczowe to jedno z największych naturalnych zagrożeń.

Postanowiliśmy więc sprawdzić jak się przed kleszczami chronić. Z pomocą przyszła nam Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Wybierając się do lasu warto też pamiętać o spacerowaniu specjalnie wyznaczonymi do tego ścieżkami lub drogami. Największe siedliska kleszczy znajdują się bowiem w gęstych zaroślach. O czym jeszcze warto pamiętać?

Kleszcze są małe, trudno je czasem zauważyć. Dlatego polecamy oglądanie naszej skóry po takim spacerze. Zwłaszcza dzieciaki, bo to one mają tendencje do biegania po lesie, także po tych bardziej zalesionych terenach.