Ostatnia przed wakacjami audycja Piłkarska Zielona Góra to podsumowanie sezonu w wykonaniu Lechii Zielona Góra, ale jeszcze więcej pytań o przyszłość. Gościem programu był Andrzej Sawicki.

Trener Lechii przyznał w Radiu Index, że czeka go urlop z telefonem w ręku. Najbliższe dni szkoleniowiec planuje spędzić nad morzem, ale będąc w trakcie poszukiwań nowych zawodników. Wzmocnienia są potrzebne, Sawicki mówił, że wiosną w zespole brakło m.in. rywalizacji. Rynek jest jednak trudny.

Jestem po szeregu rozmów. Powiem, że czuć inflację w polskiej piłce. Stawki, jakie chodzą w III lidze, to jest mocna inflacja. Reprezentantów Polski czy nawet byłych nie będzie. Jeśli się uda, to mogą być nazwiska znane w piłkarskim świecie.

Lechia nie zamierza wydawać ponad stan. Klub hołduje zasadzie, że trzeba szukać okazji.

Chcielibyśmy pozyskać zawodnika doświadczonego, np. takiego, który miał rozbrat z większą piłką i chce wrócić do większego grania. Mamy dużo zgłoszeń, ale są to też zawodnicy mający marzenia, którzy nie mieli kontaktu z większą piłką. Na pewno zaprosimy też na testy w pierwszym tygodniu. Najbardziej potrzebujemy zawodników “na już”, którzy wejdą do zespołu i dadzą mu jakość.