Policjanci z Wydziału Kryminalnego zielonogórskiej komendy miejskiej zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne kradzieże na stacjach paliw w całym powiecie.

Straty na szkodę różnych stacji spowodowane przez niego to co najmniej 5 tysięcy złotych. Mężczyzna był także poszukiwany do innej sprawy przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Zatrzymany 25-latek przyznał się do licznych kradzieży paliwa na stacjach. Myślał jednak, że w przypadku kradzieży paliwa w kwocie do 500 złotych, nie jest to przestępstwo, a wykroczenie.

25-latek usłyszał jednak zarzuty kradzieży, za co kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwa narkotykowe.