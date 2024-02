Ważne zwycięstwo na drodze do upragnionej ósemki po sezonie zasadniczym odnieśli w sobotę koszykarze drugoligowego Q8 Oils SKM-u Zastalu. Zielonogórzanie we własnej hali przy ul. Amelii pokonali wyżej notowany Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 69:56.

Podopieczni Piotra Bakuna prowadzili niemal od samego początku. Zastal na przerwę zszedł z 12-punktowym prowadzeniem, które stopniało w trzeciej kwarcie na moment do 6 “oczek”. Zielonogórzanie jednak chwilowy napór doświadczonej drużyny gości odparli, co więcej sami zaczęli powiększać przewagę, która na początku czwartej kwarty wynosiła już 21 punktów. Zadowolony z postawy swoich podopiecznych był po meczu trener Piotr Bakun.

Każde zwycięstwo cieszy, ale bardziej cieszy to, że dobrego grania jest coraz więcej. Różni ludzie wnoszą dobrą jakość, chłopaki rozumieją o co chodzi i walczą. Równorzędną walkę nawiązujemy z silniejszymi fizycznie zespołami. To jest super. Najbardziej cieszy fakt, że chłopcy czynią postępy, są coraz lepsi.

To trzynasta wygrana zielonogórzan w sezonie, umacniająca ich na ósmym miejscu w tabeli. Mecz z double-double kończył Kamil Olejnik, który zdobył 13 punktów i zanotował 15 zbiórek.

Liczby nasze indywidualne nie są ważne. Dobrze zagraliśmy od początku to końca w obronie i to nam pozwoliło kontrolować ten mecz. Mamy bardzo młody zespół, ale w odpowiednim momencie też spowolniliśmy grę, dało nam to trochę oddechu i dowieźliśmy ten mecz. Myślimy o play-offach, mamy przyzwoity terminarz do końca. Liczymy, że dociągniemy to do play-offów.