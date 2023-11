Zdjęcie prezydenta Janusza Kubickiego z Januszem Jasińskim w urzędzie miasta obiegło sieć, a wraz z nim pojawiła się lawina komentarzy, dotycząca przyszłości Enei Stelmetu Zastalu. Jakie wnioski płyną po kolejnym spotkaniu na temat ratowania zielonogórskiej koszykówki?

Włodarz miasta jest optymistą, a swój optymizm opiera na zaangażowaniu przedstawicieli władz województwa.

Wielkie podziękowania dla przedstawicieli urzędu marszałkowskiego. To zaangażowanie będzie dość duże i pozwoli wyjść na prostą. Wielkie podziękowanie dla pana marszałka Jabłońskiego za deklarację. Nie jednoroczną, a pięcioletnią. Myślę, że skończą się problemy płatnościami wobec zawodników. Nie będziemy się bać, że jakiś zawodnik jest chory, bo nie dostał wynagrodzenia. A mamy jeszcze zawodników niespłaconych, którzy nie grają już 4-5 lat.

W spotkaniu – jako obserwatorzy – uczestniczyli także przedstawiciele Klubu Kibica Zastal. Zrelacjonowali je za pomocą oświadczenia, które możemy przeczytać na ich fanpage’u na Facebooku. Czytamy tam m.in., że:

… doszło do ustalenia głównych założeń mających na celu ratowanie klubu. Założenia te zakładają, że Zastal dalej będzie funkcjonował w ramach aktualnej spółki, ze wsparciem ze strony Miasta Zielona Góra oraz Urzędu Marszałkowskiego. Wsparcie to na ten moment polegać ma na tym, że zarówno Miasto, jak i Urząd Marszałkowski, staną się udziałowcami spółki, a tym samym uzyskają miejsce w Radzie Nadzorczej. Na tym etapie nie będziemy zdradzać kwot, które padły, a które mają pozwolić na objęcie udziałów, ale zarówno Miasto, jak i Urząd Marszałkowski, mają z tytułu objęcia udziałów wesprzeć klub takimi samymi kwotami. Pieniądze te pozwolą na funkcjonowanie klubu do końca tego sezonu, tj. opłacanie bieżących zobowiązań.