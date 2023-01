Jak przebiegają prace na Kaczym Dole? Przypomnijmy, przestrzeń na Osiedlu Słonecznym zmieni swoje oblicze. Dawny asfalt zastąpią różne, rekreacyjne atrakcje.

O postępach prac na placu, który zyskał uznanie mieszkańców w budżecie obywatelskim mówi Filip Czeszyk, radny Zielonej Razem.

W tej chwili już jest gotowy pump truck, wymaga jeszcze obsadzenia trawą. W ostatnich dniach był jakiś przestój, ale prace idą błyskawicznie. Wykonawca jest terminowy i z tego co wiem nie lubi wracać na swoje budowy. Koniec maja to termin zakończenia prac i mam nadzieję, że ten termin zostanie utrzymany.

Kolejnym etapem będzie ułożenie toru do speedrowera, który też tam się znajdzie. Co jeszcze?

To nasadzenie, infrastruktura rekreacyjna – huśtawki, ławki tam też będą. Będzie zjeżdżalnia skarpowa i miejsce do tzw. parkuru, wymagające niesamowitej sprawności. Będzie to zupełnie komplementarna przestrzeń.