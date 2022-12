Drzewka bożonarodzeniowe w zamian za krew? Dlaczego nie! Już po raz drugi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych postanowiło połączyć przyjemne z pożytecznym i zorganizowało akcję krwiodawczą pod hasłem “Choinka dla życia”.

Idea projektu była prosta – każdy kto pojawił się dziś w punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddał to, co najcenniejsze – czyli krew – dostawał od leśników świerk na święta. I to taki prosto z lasu. Mówi Maciej Taborski, nadleśniczy nadleśnictwa Przytok.

Jak drzewko złapie trochę temperatury, olejki eteryczne będą się roznosić po domu. I jak człowiek to połączy z satysfakcją, że pomógł drugiej osobie, to na pewno pojawi się łezka wzruszenia.

Tym bardziej, że krew to najcenniejszy prezent nie tylko pod choinkę – dodaje Monika Fabisz – Kołodzińska, szefowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Musimy pamiętać, że krew to dobro, którego nie da się wyprodukować. Tylko dawcy mogą się podzielić tym życiodajnym płynem.

Na szczęście – chętnych do udziału w świątecznej akcji zapełnienia potrzeb banków krwi nie brakowało. Jedną z osób, które oddały krew i zabrały do domu drzewko jest pani Kasia.

Takie akcje są na pewno sympatyczne i przy okazji sympatyczny upominek.

Dodajmy, że akcja “Choinka dla życia” odbyła się na terenie całego naszego kraju, a jej głównymi organizatorami były Lasy Państwowe oraz Narodowe Centrum Krwi.