Tak jak wspominaliśmy port lotniczy w Babimoście zmieni swoje oblicze. Obiekt przekształci się z cywilnego w wojskowe współużytkowanie. Oblicze zmieni także planowany nowy terminal.

Wizualizację stworzyła firma Propago. Projektanta Pawła Gołębiowskiego zapytaliśmy o to, jak ma wyglądać nowy port lotniczy.

Ma to być nowy terminal pasażerski łączący funkcję przylotu i odlotu pasażerów To, co teraz mamy, jest rozdzielone na dwa budynki. Będzie nawiązywał do krajobrazu swoją architekturą. Jest plan, aby wyglądał tak, jakby stał w lesie, do tego będzie otoczony “firanką drzew”, stworzy jakieś skojarzenia z miejscem.