Czy w Zielonej Górze powinny powstać estakady? Jak upłynnić ruch w Zielonej Górze? Takie pytania powracają w dyskusji związanej z komunikacją w naszym mieście.

Dziś o korkach i rozwiązaniach komunikacyjnych rozmawialiśmy z Kazimierzem Łatwińskim. Radnego wojewódzkiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zapytaliśmy o pomysł miasta związany z odciążeniem Trasy Północnej. Chodzi o to, by na rondach Rady Europy i Stefana Batorego powstała sygnalizacja świetlna tak, jak ma to miejsce chociażby przy rondzie PCK. Nasz rozmówca stwierdził, że to dobry pomysł.

