Budżet Obywatelski i jego najważniejsze założenia podczas weryfikacji zgłoszonych projektów. Dziś o tych obywatelskich zadaniach miasta rozmawialiśmy z Piotrem Dubickim, pełnomocnikiem prezydenta ds. konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, w tym roku wpłynęły 62 projekty, odrzucono po weryfikacji 14 z nich. Naszego rozmówcę pytaliśmy m in. oto jak wyglądać będzie głosowanie?

Przede wszystkim od kilku lat głosowanie odbywa się w internecie. Ta podstawowa zmiana to liczba oddawanych głosów. Każdy z mieszkańców jest uprawnionym do głosowania i ma maksymalnie cztery głosy. Mogą to być dwa lub trzy.