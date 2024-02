Jest rada nadzorcza, jest nowa prezes i są też pierwsze decyzje. Najważniejsza, sportowa, to powierzenie zespołu dotychczasowemu asystentowi pierwszego trenera. Virginijus Sirvydis poprowadzi w miejsce Davida Dedka Eneę Stelmet Zastal do końca sezonu.

Cel? Oczywiście utrzymanie w Orlen Basket Lidze. Co jeszcze dzieje się w klubie? O tym prezes Katarzyna Marciniak, którą pytamy czy fotel prezesa obejmuje w najtrudniejszym momencie w historii zielonogórskiego basketu?

Ja w tym klubie jestem 13 lat. Dla mnie to najtrudniejszy moment, ale tak jak rękawicę podjął drugi trener i parę innych osób, to stwierdziłam, że też spróbuję. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Spróbujmy, bo mamy sporo do stracenia.