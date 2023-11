Trwają przygotowania do gali finałowej Festiwalu KorFilmFest. Przypomnijmy – wydarzenie jest kierowane do młodych twórców, a za myśl przewodnią przyjęto hasło “Oczami młodości”. Galę zaplanowano na 2 listopada. Skąd wziął się w ogóle pomysł na organizację festiwalu?

Tłumaczy to Oliwia Kolasińska, jedna z organizatorek KorFilmFest.

Młode osoby mogą w ten sposób wyżyć się także artystycznie – dodaje Kolasińska. A kto mógł się zgłosić do festiwalu? Mówi Hanna Hebisz, jedna z organizatorek wydarzenia.

Festiwal skierowany jest do młodzieży, do 19 roku życia. Nabór zgłoszeń już się zakończył. Zebraliśmy ponad 20 filmów. Będziemy oceniali nie tylko nawiązanie do hasła, ale również kwestie techniczne.