Co czeka nas w zielonogórskim sporcie w 2021 roku? Na kogo szczególnie mamy prawo liczyć, a za kogo mocniej niż zwykle… trzymać kciuki? W Radiu Index na ten temat rozmawiali lubuscy dziennikarze sportowi.

Kamil Babiarczuk z zielonogórskiej redakcji TVP3 Gorzów Wlkp. uważa, że skład Falubazu na sezon 2021 jest najmniej ekscytujący od lat.

Zawsze wiele koło Falubazu się medialnie działo. Nicki Pedersen, Martin Vaculik, nawet jak Adam Skórnicki przychodził do Zielonej Góry to też było głośno, bo to postać związana z Unią Leszno. Zawsze coś się działo, a w tym roku jakoś tak na spokojnie przeszedł ten okres transferowy.

O medalach w kontekście Falubazu się nie mówi. A koszykarze? Przeciwnie. W opinii wielu fachowców Enea Zastal BC, to zespół skazany na złoto w Energa Basket Lidze. Maciej Noskowicz, nasz redakcyjny kolega liczy, że nie będziemy popadać w samozachwyt.

Trochę się obawiam takiego scenariusza, że my jako środowisko jesteśmy na samouspokojeniu. Jakby nikt nie zakładał innego scenariusza niż złoto. Pamiętajmy, że różne historie mogą się wydarzyć w play-offach, zakładając, że one będą. Byłbym ostrożny, ale skłaniam się ku tezie, że to sportowo jeden z najlepszych zespołów, który zbudowano w ostatnich latach.

Ostatnio sporo działo się w Lechii Zielona Góra. W klubie najpierw zwalniano trenera Andrzeja Sawickiego, następnie zatrudniano ponownie. Szymon Kozica, redaktor naczelny Gazety Lubuskiej cieszy się, że konflikt w zielonogórskiej piłce udało się szybko zażegnać. Martwi się jednak odejściem czołowych graczy – Sebastiana Górskiego i Szymona Kobusińskiego.

Jeśli tutaj nie załatamy tej dziury, nie będzie transferu, nie namówimy kogoś do grania, to może nie być tak wesoło, jak jesienią. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale to szóste miejsce może być trudne do utrzymania.

