Michał Curzytek przenosi się z Betardu Sparty Wrocław do Stelmetu Falubazu Zielona Góra na zasadzie wypożyczenia. 21-latek schodzi na zaplecze PGE Ekstraligi w swoim ostatnim młodzieżowym sezonie.

O braciach Bartoszu i Michale Curzytek głośno było kilka lat temu, gdy o obu zabiegał wrocławski klub. Saga z młodzieżowcami wywodzącymi się z Rzeszowa trwała długo i skończyła się po myśli Sparty, ale oczekiwania wobec braci były większe. Michał, który pojedzie w Falubazie w ubiegłym sezonie miał ostatnią średnią w PGE Ekstralidze spośród klasyfikowanych zawodników. W szesnastu meczach zdobył 43 punkty, co daje średnią biegową 0,605.

– Chcę dać z siebie 100% i stać się mocnym punktem zielonogórskiej drużyny. Przez ostatnie lata ciężko było mi udowodnić swoją wartość. Ten ruch podziała na mnie z pewnością bardzo motywacyjnie. Liczę na wsparcie nie tylko ze strony kolegów z zespołu, ale również kibiców. Do sezonu podchodzę ze spokojem i nowymi celami. W grę wchodziły jeszcze inne opcje i rozmawiałem z innymi ośrodkami. Jednak podjąłem taką decyzję, bo od samego początku rozmowy z klubem z Zielonej Góry przebiegały bardzo dobrze i niezwykle profesjonalnie – powiedział klubowemu serwisowi nowy junior Falubazu.

– Jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy wzmocnić naszą formację młodzieżową, dlatego cieszę się, że tak doświadczony junior dołącza do naszej drużyny. Michał Curzytek w minionym sezonie bardzo dobrze prezentował się w rozgrywkach DMPJ, był ważnym ogniwem zespołu w lidze U24. To ambitny zawodnik, który ma coś do udowodnienia. My zrobimy wszystko, aby mu w tym pomóc – tak wypożyczenie Curzytka skomentował Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy klubu.