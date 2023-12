– Najzdrowszy jest umiar, ale jego najtrudniej zachować – mówi Katarzyna Nowak z Akademii Zdrowej Rodziny. Przed nami święta, a na stołach pokus nie zabraknie.

Jak świętować z głową? Nasza ekspertka podpowiada m.in. zdrowsze zamienniki.

Na przykład do sałatek zamienić majonez na jogurt naturalny albo do ciast zamienić cukier na zdrowy zamiennik typu ksylitol, erytrol. Aczkolwiek, jeśli pamiętamy, że święta to tylko trzy dni, to nie jest to takie potrzebne.