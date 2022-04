Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza w swoje progi. A żeby poznać co się dzieje w wydziałowych murach, wystarczyło przyjść na dzień otwarty. Co ważne – odbył się on w formie stacjonarnej.

Jak podkreśla dziekan wydziału, prof. Władysław Papacz, głównym atutem kierunków mechanicznych na naszej uczelni są laboratoria. Co jeszcze przekonuje do studiowania mechaniki w Zielonej Górze?

Na wszystkie kierunki przyjmujemy około 200 osób. Dzięki temu nasi studenci nie są anonimowi. Znają swoich profesorów, mają łatwy dostęp do laboratoriów. Dziekan jest ich przyjacielem, a urzędnikiem weryfikującym ich wyniki kształcenia.

Co ciekawe około 40 procent studentów Wydziału Mechanicznego to dziś … panie. Jak mówi profesor Papacz – płeć piękna nie tylko świetnie sobie radzi w świecie mechaniki, ale jest też dokładniejsza w swoich działaniach. Jedną z licealistek, która rozważa studiowanie na zielonogórskiej mechanice, jest Jagoda.

Fajnie, że możemy zobaczyć jak w praktyce wyglądają zajęcia. Poznać wykładowców, ich sposób przekazywania wiedzy. Myślę, że taki dzień otwarty pomoże nam w podjęciu decyzji co dalej.

Według inżyniera Zdzisława Wałęgi z Instytutu Inżynierii Mechanicznej nauki mechaniczne są podstawą przemysłu. Jakie zatem predyspozycje muszą mieć przyszli studenci?

M

usi wiedzieć czego chce, w miarę ambitni. A do tego muszą mieć wyobraźnię nad tym co projektuje i robi.

Przypomnijmy, że kształcenie na Wydziale Mechanicznym odbywa się w tej chwili na 4 kierunkach. Mowa tutaj o mechanice i budowie maszyn, inżynierii produkcji, bezpieczeństwie oraz higienie pracy i inżynierii biomedycznej.