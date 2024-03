11,5 mln zł powędruje do lubuskich organizacji pozarządowych. Konkurs samorządu województwa dotyczył różnych obszarów m.in. kultury i sportu.

– To rekordowa kwota – podkreślał na poniedziałkowej konferencji prasowej Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego.

Historyczny moment, także bardzo dziękuję wszystkim, którzy składali wnioski, komisjom, które mocno pracowały. W tym roku zrobiliśmy eksperymentalne ogłoszenia, ponieważ wszystkie oferty miały datę graniczną 31 stycznia. Chcieliśmy to szybko ocenić, po to, żeby organizacje mogły realizować te zadania.

Wsparcie pozwoli m.in. na działania z myślą o seniorach, ale także wesprze kulturę fizyczną. W tym gronie są m.in. kluby piłkarskie. Pieniądze otrzymają m.in. wszyscy lubuscy trzecioligowcy, w tym Lechia. Zielonogórski klub otrzyma 100 tys. zł. Mówi Maciej Murawski, prezes klubu.

To wsparcie jest potrzebne. Rywalizujemy w bardzo konkurencyjnej lidze. Drużyny są już półprofesjonalne, nie ma możliwości, żeby nie płacić za granie. Każdy zawodnik w tej lidze zarabia pieniądze i to niemałe. My chcemy grać w wyższej lidze, a żeby to zrobić, potrzebujemy więcej środków. Oglądamy każdą złotówkę, ale chcemy się rozwijać. Grać w I lidze, a może nawet w ekstraklasie. To nasze marzenie.