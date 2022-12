Trwa zielonogórski Jarmark Bożonarodzeniowy. Jak co roku – odbywa się on tuż obok ratusza. I jak co roku coś dla siebie znajdzie tam praktycznie każdy. Od smakołyków, po ciepłe kapcie i kolorowe witraże.

I właśnie te ostatnie cieszą się w tym roku dużym zainteresowaniem. Mówi Justyna Batyra z pracowni szkła.

Zawieszki choinkowe – to najbardziej schodzi. I świeczniki – to też jest hit. Świeczki pięknie rozświetlają witraże, powstaje gra świateł i magia.

Pośród kilkudziesięciu stoisk znajdziemy także to, na którym swoje wyroby sprzedają uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze. A pomaga im pani Małgorzata.

Uczniowie sami wykonali wszystkie prace, choć pewnie rodzice też im pomogli. Mamy między innymi stroiki, bombki, krasnale. Myślę, że już z miesiąc dwa przed świętami uczniowie zaczęli robić te przedmioty.

Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na organizację jubileuszu szkoły. A my dodajmy – stoiska są czynne codziennie od 12 do 19. Sam zaś jarmark potrwa do niedzieli 18 grudnia.