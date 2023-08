Zmiany będą koniecznie w infrastrukturze stadionu żużlowego, jeśli Enea Falubaz awansuje do PGE Ekstraligi. Przygotowania do przebudowy parku maszyn trwają od kilku miesięcy, ale jak mówi prezydent Zielonej Góry wciąż nie ma wypracowanej koncepcji, którą zaakceptowałyby żużlowe władze.

Przypomnijmy, park maszyn w myśl przepisów musi być większy. O przygotowaniach do tej inwestycji mówił w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Jestem zły, bo PZM, który miał nam zatwierdzić projekt, tydzień temu przysłał nam kolejne zmiany do gotowego projektu, do którego mieliśmy ogłaszać przetarg. Nie chcemy powtórzyć błędu Krosna, które przez ciężki sprzęt i budowę miało problem z torem, który nie wrócił do pierwotnego stanu, a w konsekwencji mieliśmy antyreklamę żużla.