Blisko 500 osób podpisało się pod petycją o traktowanie zgodnie z deklarowaną tożsamością na Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówiąc prościej – studenci chcieliby, żeby na UZ pojawiła się opcja studiowania i funkcjonowania zgodnie ze wskazywaną przez nich tożsamością płciową.

O szczegółach mówi Marceli Sznurkowski, przewodniczący koła naukowego “Tęczowy Krużganek”.

Używanie tych innych zaimków, niż my deklarujemy, jest bardzo niekomfortowe. Ludzie zamykają się przez to nawet na działalność w kołach, udział w projektach.

Autorzy petycji proszą chociażby o zmiany danych na listach studentów oraz w uczelnianych adresach mailowych. W czwartek dokument został przekazany na ręce rektora naszej uczelni, profesora Wojciecha Strzyżewskiego.

To jest inicjatywa godna i warta wprowadzenia. Sami jednak powiedzieliście Państwo, że niektóre przepisy trzeba zaktualizować, żebyśmy my mogli dalej działać i to wprowadzić.