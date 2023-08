Przypominamy, że w czwartek w części Zielonej Góry nie będzie wody. Zielonogórskie Wodociągi informują, że wody zabraknie w godzinach od 7:00 do 15:00.

Mowa o ul. Kupieckiej od nr 56 do 84a, Zamkowej od nr 1 do 16a, Młyńskiej od 1 do 7, Bohaterów Westerplatte 11, Boduena 1 i 1a, Przy Gazowni od 1 do 28, Placu Powstańców Wielkopolskich 5, Wojska Polskiego od 1 do 3. Ma to związek z pracami remontowymi sieci wodociągowej.