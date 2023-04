– Sytuacja jest kuriozalna – tak sprawę związaną z pozwoleniem urzędu miasta na budowę budynku pasywnego urzędu marszałkowskiego komentuje radny Filip Gryko. Przedstawiciel klubu Zielona Razem w ratuszu uważa, że miasto ma związane ręce nie z powodów politycznych.

– Gdybyśmy wydali pozytywną decyzję, to byłaby ona z wadą prawną – mówił w Radiu Index.

Wykonawca wygrał w przetargu realizację pierwszego etapu. I taki też dokument złożył do urzędu miasta. Pozostałych etapów nie ujawniają. Urząd marszałkowski przeciwnie, pisze decyzję z pozwoleniem na budowę, mówiąc, że kolejnych etapów nie będzie. Dokument, który podpisał zarząd województwa temu przeczy.

Gryko mówi, że kością niezgody jest decyzja środowiskowa.

Jeżeli przekroczy się 5 tys. mkw. powierzchni przekształconej, to dana inwestycja musi posiadać decyzję środowiskową. Chodzi m.in. o powierzchnię parkingu. Ten pierwszy etap przekracza 3 tys. Urzędnicy miejscy proszą, by pokazać pozostałe etapy, żeby zobaczyć, czy będzie przekroczone 5 tys. Oni zapewniają, że nie przekroczą. I to jest cały spór.