Drogowa rewolucja czeka Chynów. W planach jest rozbudowa oraz poprawa stanu istniejącej już nawierzchni dróg. Umowa na przeprowadzenie prac został podpisana w środę 27 marca. Wykonawcą prac będzie zielonogórskie przedsiębiorstwo remontowo – drogowe “CAPRI – bit”.

W projekcie uwzględnione zostały takie ulice jak: Kremowa, Oliwkowa i Karminowa. Mówi wykonawca prac Eugeniusz Weiss.

Ulicę Karminową robiłem już w 1 etapie. Oliwkową także. Ulica Kremowa to też prace związane z kanalizacją, ze względu na położenie musi tam być odwodnienie.

Co ważne – będzie to drugi etap prac. Po drodze pojawiły się jednak komplikacje.

To jest pierwszy program, który miał być kontynuowany co roku. Poprzedni rządzący nie wyrobili się. Miasto było gotowe, miało całą dokumentację. Teraz to był drugi przetarg.