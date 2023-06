Zdzisław Wałęga oraz Akademicki Związek Motorowy Uniwersytetu Zielonogórskiego wyróżnieni podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Innowacji E-nnovate 2023.

Nasz zespół pojechał do Bydgoszczy z dwoma wynalazkami. Pierwszy z nich, to „Electric Handbike” – trójkołowy rower trójkołowego dla osób z niepełnosprawnościami. Na to rozwiązanie zielonogórska uczelnia posiada 3 patenty. Drugi zaprezentowany wynalazek to „Hydrogen peroxide system”. Za swoje dokonania zielonogórski zespół został zaproszony do udziału w prestiżowych targach innowacji, które odbędą się w Londynie i Dubaju.

Ponadto nagrodę specjalną otrzymał Zdzisław Wałęga. Nagroda „Laus Ingenii Causa”, to wyraz uznania i docenienia twórczości i oryginalności naukowej.