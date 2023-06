Postanowieniem Prezydenta Andrzeja Dudy, dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Prof. J. Patalas-Maliszewska jest przewodniczącą Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektorem Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

Prowadzone przez panią profesor prace badawcze osadzone są w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, z ukierunkowaniem na inżynierię produkcji w obszarze modelowania i projektowania systemów wspomagających zarządzanie wiedzą produkcyjną.

Osiągnięcia prof. Patalas-Maliszewskiej znalazły swój wyraz w ponad 250 pracach, w tym ponad 160 po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Na prace te składają się autorskie monografie, takie jak opublikowana w 2022 przez Wydawnictwo Naukowe Taylor&Francis pt.: „Managing Manufacturing Knowledge in Europe in the Era of Industry 4.0” czy „Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym” (PWN, 2019), ponad 30 artykuły w czasopismach z Impact Factor, m.in. w Advances in Production Engineering&Management, Sensors and Actuators: Physical, Elsevier oraz ponad 40 artykuły prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Na uwagę zasługuje fakt, że efekty tych prac zostały wdrożone w praktyce gospodarczej, m. in. w KGHM Polska Miedź S.A. czy Lumel S.A.