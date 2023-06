W czwartek, o 11:00 w auli nr 1 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego budynku A-29 rozpocznie się uroczystość nadania godności doctora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego profesorowi Markowi Konopczyńskiemu.

Będzie to 16. tytuł doctora honoris causa naszej uczelni. Prof. Konopczyński to profesor nauk społecznych, niekwestionowany autorytet naukowy, wybitny pedagog resocjalizacyjny, autor własnej koncepcji naukowej, która weszła do praktyki wychowawczej. Wydarzenie będzie transmitowane w serwisie YouTube Uniwersytetu Zielonogórskiego.