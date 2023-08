Studentki oraz absolwentki Uniwersytetu Zielonogórskigo, dokładniej filologii rosyjskiej, napisały książkę. I to we współpracy z ukraińskimi dziećmi. “Bajka poczytajka” – bo pod takim hasłem projekt został przeprowadzony – to opowieść o piątce wymyślonych bohaterów. Całość uzupełniają wyjątkowe ilustracje.

Co ważne – bajka powstała w trzech językach – polskim, ukraińskim i rosyjskim. Wszystko po to, żeby wyrazić tolerancję, zintegrować i co najważniejsze: sprzeciwić się wykluczeniu uchodźców. Książka powstała w ramach projektów solidarnościowych UZ.