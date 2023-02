Poznanie się ze swoją drugą połówką czy przyjacielem jest często opatrzone jakąś historią. Jedne są śmieszne, drugie mniej, ale każda z nich jest na pewno wyjątkowa, bo to ona zapada nam w pamięci. To właśnie te historie pt. „Jak dziadek poznał babcię” są opowiadane dzieciom i wypominane przy rodzinnych spotkaniach.

Zapytaliśmy pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, w jaki sposób się poznają.

Historie są zazwyczaj bardzo proste, poznajemy kogoś, zaczynamy rozmawiać, zawieramy znajomość. A co tak naprawdę sprawia, że zdecydujemy się zawiesić oko na tej drugiej osobie. Jakie czynniki wpływają na poznawanie się?

A czy Wy wierzycie w miłość od pierwszego wejrzenia? Mówi się, żeby nie oceniać ludzi po okładce, ale czy na pewno się to tego stosujemy? Pierwsze wrażenie, czy ma dla nas jakieś znaczenie? Okazuje się, że pierwsze wrażenie ma zasadniczy wpływ na to, jak postrzegamy daną osobę, a co więcej wpływa ono na naszą dalszą relację. Dlaczego tak jest? Odpowiada prof. Adam Skibiński.

W dobie Internetu słyszymy, że ludzie częściej poznają się na portalach społecznościowych niż twarzą w twarz. Jednym z wielu argumentów jest to, że nie musimy nikogo widzieć żeby go poznać, polubić czy nawet pokochać. Wystarczające są zdjęcia i wiadomości tekstowe lub słuchowe. Zapytaliśmy studentów i pracowników UZ, dlaczego ich zdaniem tak się dzieje.

Na poznawanie się przez Internet spoglądamy eksperckim okiem. Ludzie nie mają potrzeby spotkać się na żywo. Jednak dalej są wśród nas Ci którzy wolą umawiać się na standardowe randki, spotkania, ci co nie ufają portalom bądź po prostu lubią mieć przed sobą drugą osobę. Mimo tego, to Internet został nazwany narzędziem do tworzenia nowych relacji.

Spotkaliśmy się z tą drugą osobę i co dalej? Żeby potem opowiadać o tym dzieciom, relacje trzeba utrzymać, nie zawsze jest to takie proste. Co ma wpływ na trwałość relacji? Sposoby są różne, zapytaliśmy pracowników i studentów UZ, jak sobie z tym radzą?

Poznawanie się to jednak nie taka prosta sprawa, chodź historie są różne i wydaje się to nieskomplikowane, to wpływa na to wiele czynników, a jeszcze więcej na utrzymanie relacji. A czy Wy macie historie poznania, którą opowiadacie swoim dzieciom? Podzielcie się nią z nami na Facebooku Radia Index.

Audycje przygotowali studenci drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej: Weronika Łuczak, Paulina Prusinowska, Beata Roszak, Paulina Hajduk, Katarzyna Waszkowiak, Filip Wielemberg.