To już ostatki w lubuskiej III lidze siatkarzy. W sobotę AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego pokonał 3:1 SMS Police.

Zielonogórzanie zrewanżowali się tym samym za porażkę w Policach. Po dwóch pierwszych setach, wygranych przez akademików zaczęły się jednak „schody”, o czym mówi Wiktor Zasowski, grający trener zielonogórzan.

Krzywdy sobie samy narobiliśmy własnymi błędami, zwalnianiem ręki na zagrywce, gdzie ta zagrywka była naszym mocnym atutem. Końcówka seta trzeciego dla gości. Nam grało się coraz ciężej, musieliśmy mocno się spiąć, skoncentrować i pobudzać. Czwartego seta zaczęliśmy od 0:4, później był czas i zaczęliśmy gonić. W połowie ich dogoniliśmy na remis. Końcówka należała już do nas, chociaż nie zdziwiłbym się jakby doszło do tie-breaka. Na szczęście utrzymaliśmy jednak koncentrację.

Do rozegrania w III lidze zostało już tylko jedno spotkanie. AZS zmierzy się w sobotę w miejskich derbach z UKS-em Trzynastką Zielona Góra. Zarówno pierwszy, jak i drugi zespół III ligi awansuje do półfinałowego turnieju barażowego o II ligę, ale lepiej zająć pierwsze miejsce.

Ta pierwsza drużyna jest rozstawiona w barażu. Ona jedzie na półfinałowy baraż do województwa śląskiego na mecze z pierwszą ekipą ze Śląska, drugim Opolskim i Dolnym Śląskiem. Jest o co grać. Bardziej przychylna pozycja jest ta pierwsza. My będziemy chcieli je zająć i pojechać na Śląsk.